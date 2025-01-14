В России захотели срочно проконсультироваться с Сербией из-за введения новых санкций

США срочно потребовали от Сербии вывести российский капитал из своей нефтяной компании, и дипломаты из РФ запросили у Белграда консультации по данному поводу. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты привели заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Тот сообщил, что Соединенные Штаты потребовали в сжатые сроки вывести из компании «Нефтяная индустрия Сербии» весь капитал, который принадлежит России. После этого российской стороне потребовались срочные консультации с сербскими властями.

«Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время», — указал Лавров.

Ранее в Сербии сообщили, что Азербайджан приостановил транзит своего газа в эту страну. Это произошло из-за проблем на одном из месторождений. Срок восстановления поставок газа пока неизвестен, и по этой причине Сербии придется использовать свои собственные запасные газовые ресурсы.