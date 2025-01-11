Президент Сербии заявил о новой проблеме с поставками газа

Азербайджан сообщил о приостановке газового транзита в Сербию из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Это заявление сделал президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, которая состоялась по результатам встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма, передает РИА Новости.

По словам Вучича, азербайджанские власти уведомили их о том, что из-за трудностей на месторождении, Сербия больше не сможет ожидать поставок в объеме 1,7 млн куб. м газа в сутки, которые ранее получала.

Вучич также отметил, что срок восстановления поставок газа в страну неизвестен. Политик добавил, что в связи с этой ситуацией Сербия начнет использовать свои собственные запасные газовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что Сербия намерена выкупить долю РФ в NIS за €700 млн из-за страха санкций США.