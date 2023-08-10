Добиться мирного решения конфликта на Украине можно будет лишь когда Киев прекратит вести боевые действия и совершать террористические атаки. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, его слова передает издание ТАСС .

Галузин заявил о том, что российский МИД продолжит придерживаться позиции о том, что урегулирование будет возможно только при прекращении боевых действий и террористических атак со стороны Киева. В качестве второго условия он назвал прекращение спонсирования киевского режима со стороны коллективного Запада.

Недавно экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США не могут допустить мирного решения этого конфликта из-за того, что не могут признать свою вину и неправоту. Он считает, что именно по этому Соединенные Штаты продолжат придерживаться прежней политики.