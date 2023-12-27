В «Ростехе» развенчали миф о непробиваемости Leopard’ов

Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей развенчал миф о том, что немецкие танки Leopard тяжело пробиваются. Он заявил, что отечественные ПТРК отличной справляются с данной задачей, и не имеет значения, под каким ракурсом находится вражеская тяжелая техника. Слова Чемезова передает информационное издание РИА Новости .

По словам директора, данная информация является лишь мифом. Он подчеркнул, что немецкие танки хорошо горят, и российским ПТРК «Корнет» и «Хризантема» удается пробивать Leopard’ы при выстреле с любой стороны.

Чемезов добавил, что украинские ВС стали укреплять западную тяжелую технику при помощи дополнительной динамической защиты, произведенной еще в СССР. Таким образом украинские бойцы пытаются повысить выживаемость танков, рассказал он.