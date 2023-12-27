В «Ростехе» развенчали миф о непробиваемости Leopard’ов
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Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей развенчал миф о том, что немецкие танки Leopard тяжело пробиваются. Он заявил, что отечественные ПТРК отличной справляются с данной задачей, и не имеет значения, под каким ракурсом находится вражеская тяжелая техника. Слова Чемезова передает информационное издание РИА Новости.
По словам директора, данная информация является лишь мифом. Он подчеркнул, что немецкие танки хорошо горят, и российским ПТРК «Корнет» и «Хризантема» удается пробивать Leopard’ы при выстреле с любой стороны.
Чемезов добавил, что украинские ВС стали укреплять западную тяжелую технику при помощи дополнительной динамической защиты, произведенной еще в СССР. Таким образом украинские бойцы пытаются повысить выживаемость танков, рассказал он.