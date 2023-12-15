В РПЦ прокомментировали объявление в розыск патриарха Кирилла украинскими властями

Объявление в розыск патриарха Кирилла на территории Украины является предсказуемым и нелепым решением со стороны украинских властей. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своих соцсетях .

Накануне МИД Украины присвоил российскому патриарху статус «скрывающегося от досудебного расследования». Теперь он объявлен в розыск, о чем стало известно из материалов базы данных ведомства.

Комментируя эту ситуацию в посте, Легойда заявил, что данное решение украинских властей является настолько же предсказуемым, насколько нелепым. Он заявил, что патриарху можно вменять вменить лишь верную позицию в вопросах защиты канонической Церкви на территории Украины.

Легойда отметил, что люди, объявившие патриарха Кирилла в розыск являются выходцами советских школ, в которых не выступали против «безбожной идеологии».

Он также указал на то, что запугивание верующих стало привычной деятельностью для украинских властей, от которых пострадали последователи Церкви в стране.