В Румынии стартовал второй тур выборов президента

В Румынии в это воскресенье, 18 мая, проходит второй этап выборов главы государства. Избирательные участки открылись во всех населённых пунктах страны. В 07:00 по местному времени начали работу почти 19 тысяч избирательных участков.

Жители Румынии, находящиеся за пределами страны, смогут принять участие в голосовании в течение трех дней, начиная с 16 мая.

В соответствии с законом, победителем становится кандидат, за которого проголосовало более 50% избирателей, включенных в списки. Голосование завершится в 21:00.

В первом туре, который прошёл 4 мая, наибольшее количество голосов получили Джеордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR), — 41%, а также Никушор Дан, мэр Бухареста, — 21%.

Стоит отметить, что это повторные выборы. В ноябре 2024 года в Румынии состоялись выборы президента, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако 6 декабря Конституционный суд страны признал результаты выборов недействительными, сославшись на серьёзные нарушения, которые были обнаружены в документах, предоставленных Высшим советом безопасности.

В конце февраля года нынешнего Джоржеску был обвинен в совершении шести правонарушений, включая распространение недостоверных сведений в ходе расследования незаконного финансирования его избирательной кампании.

Самовыдвиженец не сдался и подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии, однако и тут его постигла неудача: Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

Ранее сообщалось, что, по итогам первого тура лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион уверенно лидирует, набрав 40,67% голосов, а мэр Бухареста Никушор Дан — 20,94%. Между ними сосредоточена основная гонка за пост президента страны. Кандидат от правящей коалиции — Антонеску — не прошел первый тур, уступив в нем оппонентам с разницей в более чем 18 тыс. голосов.