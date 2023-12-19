В сенате США заявили о прогрессе в переговорах о помощи Киеву

Лидеры обеих фракций в сенате Соединенных Штатов заявили о прогрессе в переговорах о миграционной реформе для размена на помощь Украине. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что верхняя палата приняла решение не уходить на зимние каникулы, продолжив с Белым домом согласование сделки по запросу на помощь Украине в размере $61 миллиарда.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что «воодушевлен» тем прогрессом, которого удалось достигнуть на прошедших выходных. Он призвал переговорные группы продолжить работу по этой сделке. Он также выразил уверенность в том, что работа ведется в правильном направлении.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл согласился с коллегой, заявив, что выходные принесли и прогресс в вопросе пограничной безопасности страны. Он также подчеркнул, что на достижение консенсуса еще потребуется какое-то время.