Лидеры Евросоюза старательно не признают собственные ошибки, и по этой причине стремятся как можно дольше продлить украинский конфликт. Такое заявление сделал подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, ранее занимавший пост специального советника по военным вопросам при генеральном секретаре ОБСЕ. Его точку зрения привел ТАСС.

Эксперт считает, что лидеры ЕС стараются не признать те ошибки, которые сделали самостоятельно, и по этой причине затягивают на как можно более длительное время конфликт на Украине.

«Экономическая и экологическая политика последних десятилетий довела Европу до грани экономического коллапса, а конфликт с Россией и странами Юга только усугубляет ситуацию», — указал он.

Боссхард подчеркнул, что теперь странам Европы и НАТО предстоит предотвратить подписание соглашения о прекращении огня, даже при угрозе полного поражения Киева. Он не исключил, что руководство Германии надеется на то, что крупные финансовые инвестиции в оборонную сферу помогут восстановить экономику страны.

Ранее сообщалось, что некоторые государства Евросоюза, обратившиеся за займами по новой программе финансирования, планируют использовать эти средства для совместных закупок вооружения, предназначенного для Украины. Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва уже официально подали заявки на получение кредитов в рамках нового механизма, предназначенного для приобретения вооружений.