По словам экс-полковника швейцарского Генштаба Жака Бода, украинский лидер Владимир Зеленский своим отказом от переговоров с Москвой загнал Киев в ловушку. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что в действительности Зеленский боится этих переговоров.

По мнению бывшего швейцарского военного, сегодняшнее положение украинского президента нельзя назвать неплохим, поскольку он понимает, что успеха добиться не сможет. Идея конфликта состояла в том, чтобы обескровить Россию, а на самом деле вышло, что обескровлена Незалежная.

Напомним, что российский президент Владимир Путин сообщил, что прекращение огня в зоне проведения спецоперации возможно при выполнении двух условий: Киев станет выводить войска из новых регионов РФ и официально уведомит об отказе вступления в Североатлантический альянс.