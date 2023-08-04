В Сочи усилят меры защиты в морском торговом порту

Меры безопасности усилят в морском торговом порту Сочи, сообщил в своих соцсетях мэр города Алексей Копайгородский. Он отметил, что такое решение принято на оперативном совещании с руководителями силовых структур, посвященного вопросам защиты акватории Сочи.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов», – написал Копайгородский.

По словам градоначальника, на данный момент в Сочи на учете состоит больше 2,5 тысяч маломерных судов. Копайгородский отметил, что летом этот транспорт пользуется особой популярностью.

«Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов. Комфортный отдых обеспечиваем каждому», – подытожил Копайгородский.

Утром, 4 августа, в соцсетях начала появляться информация о взрывах в акватории Новороссийска. Интернет-пользователи отмечали, что громкие звуки и взрывы связаны с уничтожением надводных дронов ВСУ.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что утром ВС РФ уничтожили вражеские беспилотные катера. Пострадавших и разрушений нет.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в ликвидации надводных дронов участвовал экипаж кораблей Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

1 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ попытались атаковать в Черном море патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Дроны были уничтожены работой артиллерии.