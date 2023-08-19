19 августа Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой». Китай глава европейской дипломатии назвал «настоящим геополитическим игроком».

«Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато», – написал Красин в своих соцсетях.

Он назвал Борреля «интеллектуальным пигмеем».

После начала специальной военной операции РФ на Украине, отношения России со странами Западам заметно ухудшились. В поддержку Киева государства Евросоюза и США поставляют на вооружение ВСУ свою технику и боеприпасы.

В отношении России были введены беспрецедентные санкции. Евросоюз ввел уже 11-й санкционной пакет. Несмотря на это, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна справится со всеми ограничениями.

Объявляя о начале СВО, Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию, денацификацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России. Вместе с ними к РФ присоединились в результате референдумов Запорожская и Херсонская области.