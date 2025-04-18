Стало известно о планах Литвы по модернизации Сувалкского коридора

Литва намерена модернизировать вторую транспортную магистраль через Сувалкский коридор — стратегически важный участок, соединяющий страну с Польшей. Об этом стало известно изданию Politico.

Отмечается, что коридор протяженностью около 64 км имеет решающее значение для обеспечения безопасной связи стран Балтии и является одной из самых уязвимых точек НАТО из-за своего соседства с Калининградской областью РФ и Гродненской областью Белоруссии.

По данным источников, Литва уже располагает военной транспортной магистралью, соединяющей Каунас с Варшавой. В рамках новых инициатив Литва и Польша намерены обновить дорогу Вильнюс-Августов, которая будет использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.

Как пишет Politico, этот маршрут станет важным звеном для эвакуации в случае кризиса и для оперативного перемещения войск.

Отмечается, что планы по улучшению инфраструктуры транспортной сети в рамках Сувалкского коридора соответствуют стремлению Европы инвестировать в проекты двойного назначения. Европейский Союз (ЕС) уже выделил минимум €70 млрд на модернизацию железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных маршрутов с учетом военных целей.

По информации издания, подобные проекты по обновлению инфраструктуры реализуются в таких странах, как Испания, Бельгия и Словакия.

По словам литовских и польских официальных лиц, эти меры направлены на повышение обороноспособности региона и сокращение уязвимости перед потенциальными угрозами, в том числе со стороны РФ.

Ранее Министерство обороны Литвы анонсировало расширение военных полигонов у Калининградской области и границы с Белоруссией.