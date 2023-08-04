В Совфеде заявили, что США отрабатывают сценарий отхода от украинского конфликта

США не могут предоставить Киеву гарантий безопасности и постепенно отрабатывают сценарий отхода от конфликта на Украине. Такое мнение высказал в видеоинтервью «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Слова о гарантиях звучат в Вашингтоне лишь для того, чтобы успокоить киевские власти. США не пойдут на прямое военное вмешательство, которое будет означать третью мировую войну, уверен сенатор

Ничего не значат и заявления о создании прозрачных институтов на Украине.

«Там никогда ничего прозрачного не было. С момента обретения независимости это была такая мутная страна в политическом понимании, там самое главное было – дорваться до власти, набить свой карман, а потом тихонько выехать из страны», – сказал Джабаров.

По его мнению, Украина была нужна США только в качестве проекта «Антироссия».