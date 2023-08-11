В США допустили, что бои на Украине могут идти и в 2024 году

Белый дом не исключает, что бои на Украине будут идти и в 2024 году, и в связи с этим администрация США будет продолжать регулярно обращаться к конгрессу за выделением новой помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС 11 августа.

Так представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал запрос у конгресса дополнительных финансов, которые, как предполагается, будут направлены на военную помощь Украине.

Он же уточнил, что власти Америки себя в данном вопросе чувствуют вполне комфортно и не считают это чем-то ненадлежащим, так что продолжат запрашивать помощь у конгресса, как только она вновь понадобится.