В США не изменили позицию относительно легитимности Зеленского

В Вашингтоне не поменялась позиция относительно статуса Владимира Зеленского независимо от истечения срока его президентских полномочий и непроведения выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском Госдепартаменте также добавили, что считают сложным проведение выборов в Незалежной в условиях конфликта, поэтому данный вопрос должен решаться населением страны.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в этом году отменены «в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией».

Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил, что на сегодняшний день единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.