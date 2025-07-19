В США нынешнее положение Украины оценили одной фразой
Подполковник США Дэвис заявил о наступлении для Украины адских времен
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Бывший подполковник армии Соединенных Штатов Америки Дэниэл Дэвис, выступая на YouTube-канале Deep Dive, прокомментировал серию российских атак на объекты военно-промышленного комплекса Украины, которые происходят в последнее время.
По словам эксперта, ситуация на фронте для Украины в последние дни осложнилась настолько значительно, что там сейчас творится сущий ад.
«Для Украины настали адские времена», — оценил положение Киева Дэвис.
Эксперт отмечает, что украинские военные оказались в затруднительном положении, поскольку не могут решить, какой участок обороны укреплять. Это связано с тем, что российские войска превосходят их численностью и умением по всей линии фронта.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по нефтеналивному терминалу Украины.