Группировка войск «Центр» смогла укрепить свои позиции на передовой линии. В результате атак пострадали подразделения нескольких бригад ВСУ, включая механизированные, штурмовые, воздушно-десантные, а также полки беспилотных систем, бригады морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии в районах ряда населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили до 430 человек, несколько единиц бронетехники, пикапы и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанося удары по личному составу и технике бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ превысили 190 человек, уничтожены автомобили, артиллерийские орудия и станция РЭБ.

Группировка «Днепр» атаковала формирования ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника составили до 70 человек, уничтожены автомобили, артиллерийские орудия, станции РЭБ и склады боеприпасов.

Силами ПВО сбиты американские авиабомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.

Группировка войск «Север» улучшила положение на передовой, нанося удары по силам и технике ВСУ, теробороны и отряду спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения ВСУ и теробороны. Потери ВСУ составили до 220 человек, танки, бронетехника, автомобили и артиллерия, уничтожены склады.

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ превысили 230 человек, уничтожены автомобили, артиллерийское орудие, станции РЭБ и склады.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанося удары по силам и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 210 человек, танки, бронетранспортер, автомобиль, артиллерию и склады.

Ранее WSJ раскрыла, как ВСУ пытаются удержать оборону в Сумской области.