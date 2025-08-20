Американский журналист Макс Блюменталь поделился своим видением дальнейшей судьбы Владимира Зеленского после завершения текущего конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Основатель независимого издания Grayzone выразил уверенность, что с окончанием боевых действий Зеленский оставит политическую арену и улетит в солнечный Майами, штат Флорида, в Соединенных Штатах:

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал Блюменталь.

По его мнению, политическая карьера Зеленского тесно связана с продолжающимся конфликтом,и без него он перестанет быть значимой фигурой. Журналист уверен, что Зеленский не сможет существовать в политическом плане вне текущей ситуации.

Ранее Белоруссия предложила себя в качестве моста для встречи лидеров России и Украины.