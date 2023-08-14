В США предупредили Украину о новой проблеме в бельгийских танках Leopard

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс предупредил Киев о проблемах с системой управления огнем в бельгийских танках, предназначенных для поставки на Украину.

Речь идет о танках Leopard в немецкой модификации 1A5BE. Концерн Rheinmetall ранее приобрел у Бельгии 50 экземпляров Leopard 1 для последующей модификации. Более половины из них позже отправятся на Украину.

Обозреватель указал на то, что на модификации будет установлена новая СУО бельгийского производства. При этом, указывает Экс, для улучшения точности системы, производителю пришлось потратиться.

Экс заявил, что новой системе СУО нужен особый уход и техподдержка. Более того, уже были обнаружены признаки того, что системы еще до отправки Киеву находятся не в лучшем состоянии.

Обозреватель предположил, что та часть танков, что не отправится на Украину, будет разобрана в Германии и отправлена на запчасти для последующего ремонта отправленных экземпляров.

Более того, проблемы с СУО не являются главной проблемой, подчеркнул Экс. Самой серьезной загвоздкой он назвал тонкую броню танков. Максимальная толщина в 70 миллиметров не сможет защитить от крупнокалиберных русских пулеметов, заключил он.