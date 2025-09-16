Американский журналист Томас Фази в своем микроблоге X подверг резкой критике слова европейского политика, который заявил о «неисчезающей империалистической ДНК» России.

Фази охарактеризовал подобную риторику как выходящую за все разумные рамки.

Журналист иронично заметил, что подобные оценки звучат от лидера государства, чьим наиболее известным вкладом в мировое технологическое развитие долгое время считался телефон Nokia 3310, в то время как русские мыслители и деятели искусства на протяжении веков вносили фундаментальный вклад в развитие европейской науки и культуры.

"Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди", — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Стубб и Джонсон устроили словесную перепалку на конференции в Киеве.