Взаимоотношения африканских стран и РФ опровергают западный миф о том, что Москва осталась без союзников. Об этом сообщает американский журнал Time .

В материале говорится, что Штаты и Европу охватило беспокойство, когда те завидели, что нигерцы выходят на улицу и публично поддерживают Путина с российскими флагами. Это сильно контрастирует с тем, чем кормят западного потребителя, отмечают авторы. Ситуация с африканскими странами показала, что Владимир Путин не стал изгоем в мировом сообществе, несмотря на заявления об обратном от американской и европейской пропаганды.

Авторы также отметили, что РФ уже многие годы не прекращает мощное дипломатическое присутствие в странах Африки и продолжает оказывать сильное влияние на весь континент. К примеру, доля импорта оружия из России там составила 40% с 2018 года.

Занять подобную позицию РФ позволяют и поставки продовольствия. Авторы отмечают, что КНР и остальным странам еще далеко до успехов России в этой сфере.

В заключение они отметили необходимость осознания новых переворотов для Запада. Нежелание коллективного Запада менять позицию приведет к тому, что Африка сблизится с РФ и заодно укрепит дружбу с Китаем.