В США рассказали о сбалансированной позиции Трампа по поводу украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается занимать сбалансированную позицию в отношении конфликта на Украине. Такое заявление сделал Кит Келлог, специальный представитель главы Белого дома. Его точку зрения привело РИА Новости.

Келлога спросили на полях одного из форумов, стал ли Трамп тверже в своей позиции насчет поддержки Украины. Тот не стал напрямую отвечать на этот вопрос. Он уточнил, что президент США старается занять позицию, равноудаленную от всех сторон конфликта.

«Думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично», — указал Келлог.

Он добавил, что американский лидер ведет себя как настоящий посредник, поскольку стремится учитывать мнение обеих сторон.

Ранее Келлог заявил, что Трамп дал добро украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на нанесение ударов по объектам, которые расположены в глубине РФ. Он сообщил, что в России теперь нет неприкосновенных мест.