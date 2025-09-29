Спецпредставитель Трампа заявил о разрешении Зеленскому наносить удары в глубину РФ

Американский президент Дональд Трамп дал добро украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на нанесение ударов по объектам, которые расположены в глубине РФ. Об этом сообщил специальный представитель Трампа Кит Келлог телеканалу Fox News.

Спецпредставитель главы Соединенных Штатов сообщил, что в России теперь нет неприкосновенных мест. Так, по его словам, считает руководитель Белого дома.

«Да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — привел Келлог мнение Трампа, а также госсекретаря Рубио и вице-президента Вэнса.

Келлог не стал уточнять, касается ли это разрешение американского оружия, которое передано ВСУ. Он уточнил, что все просьбы Зеленского к США передать Киеву ракеты Tomahawk могут быть связаны именно с этим моментом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отдал распоряжение министру обороны Питу Хегсету о направлении воинских подразделений в город Портленд. Основной задачей военных является защита городской инфраструктуры и объектов федеральной миграционной полиции ICE от атак со стороны движения «Антифа», которое Трамп ранее официально признал террористической организацией.