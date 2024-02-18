В США считают необходимым исключать из Североатлантического альянса государства с недостаточным бюджетом на оборону
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По мнению сенатора США Линдси Грэма, из Североатлантического альянса следует исключать государства, у которых оборонный бюджет не соответствует обязательству для стран-членов военного блока в 2% от размера ВВП. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Он добавил, что такой размер расходов на оборону является обязательным для каждого члена НАТО.
По словам сенатора-республиканца, более половины государств данное требование не выполняют.