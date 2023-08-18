В США сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ

Американские военные начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ, сообщил в пятницу, 18 августа, телеканал CNN. Он ссылается на американских чиновников в военной сфере.

«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», – сказал один из чиновников телеканалу.

Отмечается, что за десять недель боев линии фронта для ВСУ остаются неизменными. Аналитики отмечают, что, чем дольше будет длиться безуспешное украинское контрнаступление, тем выше шанс его полного провала.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений. ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают по целям и с успехов выполняют свои боевые задачи.

В начале августа Министерство обороны РФ отчиталось о потерях ВСУ за два месяца «контрнаступа». Так, по данным оборонного ведомства, украинская армия лишилась более 43 тысяч человек и свыше 4,9 единиц военной техники. В ее числе – уничтожены 26 самолетов, 9 вертолетов, а также более 1800 едини бронетехники.