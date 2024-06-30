В США сообщили о готовности демократов к свержению Байдена после неудачных дебатов

По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, демократы США планируют избавиться от действующего главы государства Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что члены Демократической партии и их союзники принимают участие в полномасштабном восстании с целью помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от этой партии.

По мнению миллиардера, данное решение спровоцировано не тем, что сторонники Байдена внезапно заметили у него когнитивные нарушения, а в том, что он проигрывает по всем опросам, что, вероятнее всего, приведет к поражению на выборах.

Напомним, что выборы главы Белого дома в Штатах состоятся в ноябре этого года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий президент страны демократ Байден, и экс-президент США республиканец Трамп.