В США удивились визиту Зеленского в Аргентину

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times выразил удивление визитом Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

По его мнению, не самое подходящее время разъезжать по торжественным церемониям, когда твоя страна терпит поражение в войне.

Брайен отметил, что Милей ранее высказывался в поддержку Украине, но реальной помощи Аргентина киевскому режиму оказать не сможет, поскольку южноамериканская страна переживает жесточайший экономический кризис и фактически является банкротом.

Хавьер Милей во время встречи с Зеленским подарил украинскому лидеру ханукальную менору. Вероятно, этим помощь Аргентины Украине и ограничится.