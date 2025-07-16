В США усомнились в реальном изменении отношения Трампа к Путину

В США засомневались в том, что президент США Дональд Трамп действительно изменил свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Как пишет издание Conversation, несмотря на публичные заявления, американский лидер так и не назвал Путина «агрессором» и продолжил обвинять Украину в начале конфликта.

Кроме того, Трамп не выдвигал требований о выводе российских войск с 20% украинской территории, что резко контрастирует с позицией действующей администрации США.

Одновременно с этим Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Киеву, согласно которой помощь будет поступать через союзников по НАТО, а именно — от стран Европейского союза (ЕС). Речь, в частности, идет о системах противовоздушной обороны (ПВО Patriot).

Кроме того, Трамп поставил ультиматум России, который подразумевает введение пошлин в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег главу киевского режима Владимира Зеленского от ударов по Москве.