В США восхитились эффективностью российских истребителей на Украине

Американский журнал был восхищен работой и эффективностью российских истребителей 5-го поколения Су-57, проявивших себя во время боевых действий на Украине. Соответствующий материал был опубликован в Military Watch .

Авторы материала отметили эффективность новой российской техники во время выполнения задач по выводу из строя украинских ПВО.

Эксперты подчеркнули, что главное преимущество новых самолетов заключается в том, что им предстояло пройти более интенсивные испытания, чем аналоги из КНР и США. Су-57 доказали на деле, что способны выполнять поставленные задачи даже в условиях реального боя, заключили в журнале.

Недавно сообщалось, что специально для Су-57 были созданы новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Новые снаряды опережают американские разработки на десятилетие. Вскоре они будут приняты на вооружение.

Особенность ракет заключается в инерциальной системе управления. Ракеты могут попадать по целям на всех ракурсах, отмечают эксперты.