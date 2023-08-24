Американский политический журналист Дуг Бандоу считает, что США пора признать, что у президента Украины Владимира Зеленского не осталось шансов противостоять России и ее президенту Владимиру Путину.

Такое мнение публицист высказал в статье для издания The American Conservative. Бандоу заявил, что ответственность за развязывание конфликта полностью лежит на плечах Вашингтона. По словам журналиста, об агрессивной политике США Путин предупреждал еще в 2007 году на Мюнхенской конференции.

«Расширение НАТО, распад Югославии, продвижение цветных революций в Грузии и на Украине, поддержка свержения легитимно избранного украинского президента в 2014 году – все это не про безопасность Америки, а про ее желание доминировать», – написал Бандоу.

Публицист напомнил, что, выступая в Мюнхене, Путин отметил возможность вмешательства Запада в лице США в дела независимых государств. Бандоу описал речь российского лидера, в которой он заявил о навязывании Вашингтона своей политике в сфере экономики и гуманитарных вопросах.

Бандоу призвал администрацию президента США Джо Байдена к незамедлительным шагам по урегулированию конфликта на Украине.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.