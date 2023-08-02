В США заявили, что Байден подверг Зеленского публичному унижению на саммите НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден публично унизил украинского коллегу Владимира Зеленского, когда тот выразил недовольство касательно решения НАТО не приглашать Украину к членству. Об этом написал обозреватель Александер Марковски в статье для журнала American Thinker .

Марковски указал на то, что Байден пошутил во время переговоров с Зеленским, сказав: «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами».

Обозреватель считает, что таким образом Байден указал Зеленскому на его место, когда тот решил показать характер перед «высшей лигой». Марковски считает, что Байден непрозрачно намекнул Зеленскому на то, что украинцы будут сражаться, пока Запад поставляет им оружие, а Украина поставляет альянсу «пушечное мясо». Американский лидер указал украинскому на то, что он никуда не денется от этого расклада, считает автор.

Он сравнил Зеленского с собакой, гоняющейся за механическим кроликом, отсылая на стремление президента Украины попасть в НАТО.

Лидеры стран НАТО очень довольны тем, что избегают столкновения с РФ, но отправляют украинцев сражаться, держа их на расстоянии от альянса, заключил автор.