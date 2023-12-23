Проблемы Украины с неспособностью пополнять собственную армию, делают помощь Соединенных Штатов бессмысленной. Соответствующее заявление сделал политолог Джон Миршаймер в беседе с Judging Freedom , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт указал на то, что Украина не справляется с пополнением рядов своей же армии, и на то, что в стране мобилизуется население для восполнения потерь на фронте. По словам Миршаймера, Киеву «чертовски» трудно находить людей в свои ВС.

Политолог заявил, что в данный момент украинские ВС уже обречены, потому что у них не будет ни нужного количества личного состава, ни нужного вооружения для того, чтобы выдерживать натиск российских ВС.

Миршаймер выразил мнение, что российские ВС продолжат доминировать на фронте вне зависимости от того, будут ли Соединенные Штаты давать Украине деньги или нет.