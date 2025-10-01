Суданская армия провела успешную операцию против иностранных наемников в регионе Дарфур, в результате которой были ликвидированы украинские и колумбийские специалисты, воевавшие на стороне мятежников. Засада была устроена в районе площади Аль-Карама в городе Эль-Фашер. Об этом пишет РИА Новости.

Шестая пехотная дивизия вооруженных сил Судана сообщила о ликвидации группы иностранных наемников, включавших граждан Украины и Колумбии. Согласно официальному заявлению, хорошо спланированная засада была организована в районе площади Аль-Карама в Эль-Фашере, столице Северного Дарфура.

По данным военных, наемники входили в состав Сил быстрого реагирования — вооруженного формирования, противостоящего правительственной армии. Среди уничтоженных иностранцев находились инженеры, специализировавшиеся на работе с беспилотными летательными аппаратами, а также снайперы. Группа пыталась занять высотные здания в городе, где располагались правительственные подразделения.

После проведения операции мятежники предприняли попытку эвакуировать тела погибших иностранных специалистов, усилив артиллерийский обстрел позиций правительственных войск. Однако, по утверждению представителей суданской армии, эта задача оказалась для них невыполнимой. Конфликт в Дарфуре продолжает обостряться с участием иностранных военных специалистов, что придает ему международное измерение.

Ранее глава Совета депутатов Новой Каховки погиб от удара украинского дрона.