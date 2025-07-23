В Грузии российские заключенные объявили голодовку после участия в протестах

В грузинской тюрьме двое россиян Артем Грибуль и Антон Чечин начали голодовку. Информацию об этом распространил телеграм-канал Tbilisi Life, ссылаясь на адвоката одного из задержанных.

Оба россиянина обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ. По информации канала, их голодовка длится уже несколько дней.

Граждане РФ требуют улучшения условий содержания в тюрьме и обеспечения доступа средств массовой информации ко всем судебным заседаниям по их делам.

В своем обращении из тюрьмы Грибуль заявил, что объявляет сухую голодовку, отказываясь от пищи и воды, до тех пор, пока его требования не будут выполнены. Он также призвал других узников совести в Грузии присоединиться к его протесту. Сообщается, что Грибуль и Чечин принимали участие в антиправительственных акциях протеста в Грузии.

Напомним, что одной из причин уличных протестов в Грузии осенью 2024 года стало несогласие оппозиционных партий и экс-президента Зурабишвили с итогами последних парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее сообщалось, что премьер Грузии отверг обвинения в пророссийских настроениях своего правительства.