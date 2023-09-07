В ТИК ДЭГ разделили ключ для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования

В территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования состоялась церемония разделения ключа для расшифровки результатов ДЭГ. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК России.

В этом году для пяти часовых поясов страны предусмотрены отдельные ключи расшифрования. Каждый ключ поделили на семь частей, пять из которых получили представители политических партий в составе территориальной избирательной комиссии ДЭГ, еще один ключ передали Центризбиркому. Его получила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мои коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа. Обещаю, что я очень добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ», — сказала она.

Все ключи будут хранить в опломбированных прозрачных боксах, которые находятся под постоянным видеонаблюдением. Ключи соберут после завершения голосования 10 сентября.

Как отметил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов, в этом году итоги дистанционного электронного голосования будут представлены по каждому часовому поясу в течение двух часов после завершения голосования. Данная практика является уникальной в истории ДЭГ. В прошлом году результаты расшифровывали только после того, как голосование завершилось на всей территории России.

Сейчас заявления на участие в ДЭГ подали свыше 1,2 миллиона человек. Данный показатель является рекордным, подчеркнули в ЦИК.

Ранее жителям Московской области, которые зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании, объяснили, как можно будет отдать свой голос на выборах губернатора региона.