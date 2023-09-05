Жителям Подмосковья, зарегистрировавшимся для участия в ДЭГ, рассказали, как проголосовать

Жители Подмосковья, которые зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании, объяснили, как можно будет отдать свой голос на выборах губернатора Московской области.

Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных учетной записи портала Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ и подтвердить личность цифровым кодом из смс-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале Госуслуг.

Отмечается, что сразу же после ввода цифрового кода из смс-сообщения избирателю будет предоставлен доступ к электронным бюллетеням. Там, необходимо будет проставить отметку напротив выбранного кандидата или списка кандидатов, а затем нажать кнопку «Проголосовать».

Напоминаем, что после подтверждения выбора кандидата или списка кандидатов изменение волеизъявления будет невозможно.

Избиратель, исключенный из списка на избирательном участке по месту жительства в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ и не отозвавший его в срок, вправе принять участие исключительно в ДЭГ. Примечательно, что избиратель, желающий проголосовать на участке, вправе отозвать заявление на участие в ДЭГ не позднее 24:00 по московскому времени за три дня до первого дня голосования.

Сегодня утром стартовал последний день голосования на выборах губернатора Подмосковья вне региона.