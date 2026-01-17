«В тюрьму ради пиара». Экс-депутат высказался о мере пресечения для Тимошенко

При этом политик предположил, что сама Тимошенко могла быть заинтересована в тюремном заключении в целях самопиара. С соответствующим заявлением он выступил в интервью, которое опубликовано в «Газета.Ru».

Олейник допустил, что суд имел все юридические основания для выбора меры пресечения в виде ареста.

«В теории суд мог бы применить и арест, потому что для этого есть основания, но, видимо, решили женщину пожалеть. Я думаю, что сама Тимошенко была бы не против сесть в тюрьму ради пиара, чтобы создать из себя мученицу», — отметил он.

Экс-депутат также обвинил политика в попытках подкупа парламентариев. По его версии, целью этих действий было получение контроля над кадровыми назначениями и укрепление собственного имиджа как незаменимого лидера, однако этот план не увенчался успехом.

Ранее сообщалось о том, что Тимошенко грозит 10 лет тюрьмы за подкуп депутатов из партии Зеленского.