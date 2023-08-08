В ЦРУ заявили о серьезном уничтожении украинской системы ПРО российскими войсками

Согласно его высказываниям, Россия провела действия, которые практически разрушили систему обороны Украины, лишив страну средств для противодействия воздушным атакам. Об этом стало известно из его интервью на одном из стриминговых сервисов.

По словам Джонсона, атаки России привели к тому, что почти вся система противовоздушной обороны Украины исчезла, поэтому ВСУ не могут адекватно отвечать или предотвратить атаки с воздуха российских сил.

Также военный эксперт отметил тот факт, что средства для противодействия к таким атакам аналогично отсутствуют у стран блока НАТО.