В Турции назвали крайне низкими шансы Армении на вступление в НАТО

Турция и ряд других стран-членов НАТО стопроцентно ветируют вступление Армении в альянс, уверен экс-представитель Турецкой республики в Североатлантическом военном блоке Онур Оймен.

Ранее идею о возможном присоединении армении к НАТО предложил руководитель Европейского комитета по развитию Альянса Гюнтер Фелингер.

«Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может. В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО», — приводит РИА Новости комментарий Оймена.

Оймен напомнил, что для вступления в военный блок необходимо заручиться согласием всех стран-членов НАТО. Шансы же Еревана в этом аспекте настолько малы, что даже «не стоит предполагать, какие будут результаты возможного голосования», подчеркнул он.