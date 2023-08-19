В Турции ответили на вопрос о визите Путина

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что дата и место встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина на данный момент находятся на стадии обсуждения.

Об этом он заявил в интервью CNN Türk. По его словам, Анкара и Москва контактируют по этому вопросу.

«В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его (Владимира Путина) снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются», – сказал Кылыч.

Он отметил, что работа продолжается, несмотря на некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности.

Ранее турецкий телеканал сообщил, что Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа – начале сентября. Также источник не исключил визит турецкого лидера в Россию.

Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее также сообщил, что Анкара рассчитывает провести встречу в августе. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время назначить точную дату встречи. По словам Пескова, темой для обсуждения станут двусторонние отношения, ситуация на Украине и зерновая сделка.

Россия 17 июля официально объявила о выходе из сделки, которая впервые была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз украинского зерна из портов Украины для нуждающихся стран.

По словам Путина, это соглашение было неэффективным для российской стороны, поскольку ее условия не выполнялись. Одним из таких условий было переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT или подключение «дочки» финансовой организации к ней, но этого так и не произошло из-за санкций со стороны Евросоюза и США. Кроме того, Путин ни раз сообщал, что Украина использовала открытые Россией черноморские коридоры для атаки на корабли Черноморского флота.