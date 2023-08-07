В Варшаве заподозрили, что Германия пытается сменить власть в Польше
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Германия пытается сменить действующие власти Польши, блокируя стратегические инвестиции, написал в соцсетях замглавы МИД Павел Яблоньский.
Он упомянул, что появляется все больше сигналов о таких намерениях Берлина.
Дипломат считает, что Германия пытается привести к власти в Польше такое правительство, которое от этих инвестиций откажется, и это вновь поставит страну в зависимое положение от ведущих экономик Евросоюза.
По его словам, Германия прикрывает свои действия словами о защите окружающей среды, а на самом деле хочет избавиться от польских конкурентов.