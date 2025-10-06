В Вашингтоне называют имя будущего преемника Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может возглавить предвыборную гонку Республиканской партии в будущем. В своем заявлении Рубио обозначил Вэнса как фигуру, способную консолидировать партию.

«Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться», — прокомментировал он.

Рубио также сослался на мнение Дональда Трампа, который охарактеризовал вице-президента не только как своего хорошего друга, но и как профессионала, блестяще справляющегося со своими обязанностями. По словам госсекретаря, между ним и Вэнсом уже выстроено эффективное взаимодействие в рамках администрации Трампа, что создает прочный фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

«Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента», — резюмировал Рубио.

