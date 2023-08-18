В Великобритании в разы выросло количество бедных детей

Количество несовершеннолетних за чертой бедности в Великобритании, значительно выросло. Об говорится в ежегодном отчете благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности. Он был опубликован в пятницу, 19 августа.

Отмечается, что за чертой бедности находятся порядка 120 тысяч детей. Этот показатель значительно выше, чем за аналогичный период прошлых лет.

Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая 2023 года среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы. Они работают с около 200 тысячами детей из Великобритании, проживающих в разных условиях.

В отчете уточняется, что 60% несовершеннолетних, по словам сотрудников соцслужбы, живут в бедности. Это – около 120 тысяч человек. В сравнении с прошлогодним отчетом, этот показатель на 15% выше, чем в 2022 году. В 2021 году этот показатель составлял всего лишь 36%.

Согласно данным соцслужбы, 57% семей не могут позволить себе купить достаточное количество продуктов питания, а также оплатить коммунальные счета. Кроме того, 63% семей не имеют в домах основной мебели – такой, например, как кровать, а также бытовой техники.

По словам гендиректора Buttle UK Джозефа Хоуса, результаты исследования подтверждают катастрофические последствия пандемии коронавируса и кризиса стоимости жизни в Великобритании. Хоус отметил, что увеличение бедных семей и, как следствие, детей, вызывает серьезное беспокойство.

В понедельник, 14 августа, британская газета The Guardian сообщила, что на фоне рекордного роста стоимости жизни в государстве, цены на главные продукты питания выросли больше чем на 30%.

По данным последнего отчета Национального офиса статистики Великобритании (ONS), средняя зарплата в стране составляет 31,772 футов в гол или 2647 фунтов в месяц. Эта информация основывается на анализе заработной платы 12,8 млн сотрудников разных предприятий и учреждений страны.