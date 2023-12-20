Из-за сокращения масштабов украинских боевых операций в ходе конфликта с РФ, президент страны Владимир Зеленский оказался под мощным ударом. Об этом заявили журналисты издания The Daily Express , указав на связь происходящего с уменьшением количества военной поддержки Украины со стороны коллективного Запада.

В публикации британской газеты сообщается о том, что украинский президент оказался под мощным ударом после того, как сокращение западной помощи вынудило правительство сократить военные операции ВСУ в противостоянии с РФ. Сообщается, что коллективный Запад более не в состоянии обеспечивать Украину бесперебойными поставками боеприпасов, что спровоцировало их дефицит у украинских ВС.

Журналисты резюмировали, что в данном столкновении все более четко проглядывается перспектива российской победы над западными государствами в битве на истощение, что «вызывает тревогу».