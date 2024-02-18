Одиозный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, принимавший непосредственное участие в сожжении Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, заявил, что всецело поддерживает возвращение Украине статуса ядерной державы.

Как написал политик в соцсетях, появление в военном арсенале Украины ядерного оружия это «единственная опция для выживания».

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал Гончаренко.

Он отметил, что Украине «не надо тысячи ядерных ракет, достаточно 20».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.