Президент Соединенных Штатов Джо Байден может предпринять попытку продвинуть идею о проведении мирных переговоров между РФ и Украиной для того, чтобы заполучить поддержку от электората на предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление сделал воюющий за ВСУ журналист Кирилл Сазонов, его слова передает местный канал Politeka .

В интервью Сазонов выразил опасение в том, что действующий американский президент попытается продать электорату идею о проведении переговоров в следующем году. По мнению журналиста, глава США может попытаться таким образом заполучить поддержку от граждан страны, чтобы пойти на второй срок.

Сазонов также отметил, что Байден не сможет оказывать нужную поддержку Украине, если его не будет поддерживать американская партия республиканцев. Тем не менее он выразил уверенность в том, что демократам удастся добиться компромисса с ними.