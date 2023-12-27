В ВСУ назвали проблемой продвинутые БПЛА России

Российские ВС используют продвинутые БПЛА в СВО на территории Украины, и с ними становится все сложнее бороться. Соответствующее заявление сделал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в беседе с местным телевизионным каналом «Днепр ТВ» .

Военный заявил, что у российской стороны «слишком много» подобной техники в наилучшей комплектации. В эфире он признался, что данный факт его сильно пугает.

Самовар также заявил, что от этих дронов невозможно укрыться даже в ночное время суток, так как российская техника имеет тепловизоры. Он подчеркнул, что БПЛА являются большой проблемой для украинских ВС, и им становится все сложнее с ними бороться.

Новые БПЛА с измененными рабочими частотами сделают украинские средства РЭБ бесполезными, предполагает военный. Эти дроны будут летать дальше и поражать еще больше украинских бойцов, предсказал Самовар.