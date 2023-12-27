В ВСУ опровергли информацию о получении F-16

Спикер украинских ВВС Юрий Игнат опроверг информацию американского издания Newsweek о том, что Украина получила от коллективного Запада первую партию истребителей F-16. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях.

В своем посте Игнар заявил, что данный материал издания был «ни о чем», сообщая о прибытии американских истребителей на украинскую территорию и о их возможной причастности к уничтожению 6 единиц российской военной техники.

Спикер опроверг данное сообщение и подчеркнул, что в данный момент прибытие такого типа авиационной техники на фронт является попросту нецелесообразным.

Накануне журналисты Newsweek сообщили о том, что украинские ВС уже получили в свое распоряжение несколько F-16 и уничтожили несколько единиц российской техники, как в воздушном, так и в морском пространстве.