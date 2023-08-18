В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что истребители F-16 уязвимы для российской системы противовоздушной обороны. По его мнению, самолеты могут использоваться только для запуска дальнобойных ракет.

Об этом политик рассказал РИА Новости. Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил изданию информацию о том, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16. Это сделают Дания и Нидерланды.

«Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет», – заявил Рогов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным «партнерам» с требованием передать на вооружение ВСУ истребили F-16. По словам украинских чиновников, самолеты значительно бы повлияли на ход «контрнаступления» и усилили бы позиции ВСУ.

Ранее о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 заявили Дания и Нидерланды. Зеленский сообщил, что тренировки начнутся в августе 2023 года.

В апреле МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины оружие и военную технику, тем самым являясь де-факто участниками конфликта.