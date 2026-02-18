«Вашингтон должен будет контролировать перемирие». Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно обращался к международным партнерам с предложением дать европейским государствам возможность контролировать режим прекращения огня. Речь идет о периоде после того, как будут подписаны соглашения об урегулировании конфликта на территории Украины.

В беседе с изданием Axios украинский лидер сообщил, что Россия отклоняла все инициативы подобного рода. Тем не менее, по его словам, в ходе последних переговоров сторонам удалось сдвинуться с мертвой точки и достичь взаимоприемлемых решений.

«Стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня», — описал сложившееся положение дел собеседник журналистов.

При этом он подчеркнул, что контролировать отсутствие боестолкновений непосредственно на линии фронта должны Соединенные Штаты. По словам президента, такой сценарий станет реальным только в случае полного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поручил организовать прямые переговоры с Путиным в Женеве.